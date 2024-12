Iltempo.it - “Ero molto attratto e poi...”. Il cardinale Ruini svela le tentazioni. E il retroscena su Berlusconi

Leggi su Iltempo.it

IlCamillofesteggia 70 anni di sacerdozio e si concede per un'intervista al Corriere della Sera, dove affronta un punto delicato per chi vive di fede: “Ho avuto moltecontro la fede; ma ho sempre resistito. Il dubbio e lesono due cosediverse. Il dubbio sospende l'assenso. La tentazione è una spinta a non credere, cui si può rispondere no, io credo, e mi impegno con la mia testa a superare questa tentazione. Lesono venute in particolare dalla lettura dei libri. Dai miei studi. Quanto più uno conosce la teologia, tanto più sa anche quante sono le difficoltà. Ma ora da anziano lenon ci sono quasi più»” “Non sono - spiega ancoramai stato propriamente innamorato. Ma di sicuro sono statoda alcune mie amiche.