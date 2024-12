Formiche.net - Da Parigi a Pechino. Gli Usa di Trump, l’Italia di Meloni e il nuovo ordine mondiale secondo Sisci

La scena aper la manifestazione all’inaugurazione di Notre Dame è stata dominata dal presidente francese Emmanuel Macron, padrone di casa, e dal presidente eletto americano Donald, arrivato con i colori dell’Ucraina.L’espressione diera corrucciata ma le parole e i gesti erano quelli di chi vuole comunicare unrapporto con un Paese chiave dell’Unione europea con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A quest’ultimo gli Stati Uniti hanno chiesto di abbassare l’età di leva ma hanno in sostanza confermato l’appoggio militare comunque in cerca di una soluzione di pace da un punto di forza.Ieri, la caduta di Damasco in mano a milizie appoggiate dalla Turchia, la fuga di forze russe dal porto di Tartus (Siria, unico appoggio nel Mediterraneo per la flotta di Mosca), ricordava a Vladimir Putin la fragilità della sua posizione in Ucraina.