Lanazione.it - Criticità nel Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana Senese: il dibattito continua

Leggi su Lanazione.it

È partito da un gruppo di associazioni che già più volte avevano dimostrato di ragionare in termini di "area vasta" (e non di campanile), l’invito ad un confronto sul. Per l’Unione dei Comuni, titolare dell’iter, sono intervenuti i Sindaci di Cetona, Roberto Cottini, e di Chiusi, Gianluca Sonnini, anche in rappresentanza degli altri colleghi; ma, al di làpartecipazione diretta, anchecittadinanza, l’appuntamento, tenutosi a Montepulciano, ha consentito di fare il punto sul complesso strumento di pianificazione per il governo del territorio. Le associazioni Legambiente, No polo logistico Bettolle,2030, il Bersaglio, Comitato Aria, Opzione Zero e ISDE, Medici per l’ambiente, si sono fatte carico di un approfondito studio deladottato dai dieci Comuni dell’area oltre che dall’Unione, e delle osservazioni formulate dalla Regione Toscana, in aggiunta a quelle già provenienti dal territorio.