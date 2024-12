Thesocialpost.it - Cagliari, marito e moglie trovati morti in casa: cosa avevano mangiato

– Dramma nel Quartiere del Sole, dove una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Luigi Gulisano, 79 anni, ex agente di commercio originario di Catania, e suaMarisa Dessì, 82 anni,tana, sono stati rinvenuti privi di vita giovedì scorso, uno accanto all’altro, all’interno di uno studio nella lorodi via Ghibli. L’allarme è stato dato da uno dei figli, preoccupato per l’assenza di risposte alle sue chiamate.Ipotesi avvelenamento: il sospetto sui funghi raccoltiGli investigatori stanno concentrando le indagini sui cibi consumati dalla coppia durante l’ultima cena. Sul fegato di entrambi sono state trovate tracce di necrosi compatibili con un’intossicazione da funghi, probabilmente raccolti dai coniugi domenica scorsa e cucinati mercoledì sera.