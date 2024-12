Tragico incidente stradale con lo scooter | 24enne perde il controllo del mezzo e si schianta contro il guardrail Non risultano altri mezzi coinvolti Il drammatico urto in zona Flaminio a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Unquello verificatosi anella notte tra il 6 e il 7 dicembre. Un giovane di 24 anni, alla guida di uno, ha perso la vita dopo un impatto avvenuto nelladel.La dinamica dell’Il sinistro si è verificato intorno alle 3:00 del mattino in piazzale Ankara, nei pressi di viale Maresciallo Pilsudski. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di un Honda SH 150, avrebbe perso ildel, andando a colpire uno spartitraffico.Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti dei gruppi XV Cassia e II Parioli della Polizia Locale diCapitale, insieme al personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.Moto sotto sequestroAl momento, l’Honda SH 150 risulta l’unico veicolo coinvolto neled è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.