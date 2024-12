Lanazione.it - Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana celebra 10 anni di successi

Tra i vigneti di Campagnatico, cuoreselvaggia e spettinata, incredibilmente attraente, si sono festeggiati i 10del. Come location dell’evento è stata scelta la giovane cantina Pieve Vecchia. A fare gli onori di casa la famiglia Marzotto (proprietari anche di Tenuta Sassoregale a Civitella Paganico nella Valle dell’Ombrone) e a raccontare i primi diecidi questosono stati il presidente in carica da 7, Francesco Mazzei e il direttore Luca Pollini. Al talk è intervenuta anche Stefania Saccardi, Vicepresidente e Assessore all’AgroalimentareRegione. "È un bellissimo compleanno per una DOC che sta acquisendo sempre maggiore credibilità e che si sta affermando sempre di più sui mercati nazionali e internazionali, lavorando sulla qualità del prodotto e sulla modernità e bellezza delle proprie cantine – ha detto Saccardi - ilha fatto un lavoro straordinario di protezione e valorizzazione di questi, sviluppando promozione ee portando in giro per il mondo unache è sempre più anche un luogo di attrazione turistica".