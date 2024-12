Quotidiano.net - Club deal: cos’è l'alternativa per la crescita delle imprese italiane

Roma, 7 dicembre 2024 – Gli imprenditori fanno sempre più fatica a crescere attraverso i veicoli tradizionali: sbarcare in Borsa o chiedere un prestito a banche e altre società di investimento è spesso complicato, complice una congiuntura economica poco favorevole. Per questo guardano con crescente attenzione a nuove modalità di sviluppo, come i mercati privati. Tra le strade percorribili si sta affermando in particolare il modello dei. Introdotto in Italia per primo da Tamburi Investment Partners di Giovanni Tamburi, ihanno preso piede nel nostro Paese e oggi rappresentano una realtà consolidata. A fare scuola è stata anche ABC Company, società benefit guidata da Stefano Taioli. Nel corso di un evento a Bologna, Taioli ha illustrato le ultime operazioni della società e i vantaggi per investitori e aziende di investire in unpiuttosto che in un veicolo differente.