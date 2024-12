Romadailynews.it - Cina: danza di guerra al festival dello sport in una scuola superiore dello Yunnan

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Che vista incredibile e che momento epico! Insegnanti e studenti si sono uniti per eseguire unadietnica Yi durante la cerimonia di apertura del loroallaMile No. 4, nella provincia cinese sud-occidentale. Il gruppo etnico Yi e’ noto per i suoi stili didistintivi. Un’esibizione coinvolgente che ha messo in mostra la vitalita’, la fiducia e la precisione di insegnanti e studenti ha avuto luogo nel campus, lasciando gli spettatori con un desiderio irresistibile di partecipare. Agenzia Xinhua