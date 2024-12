Noinotizie.it - Bari: “Anna Cappelli” Oggi e domani

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Al Teatro Kismet in scena nel week-end un intenso testo che indaga il ruolo della donna nel tempo, l’indipendenza, la prospettiva di futuro, la solitudine, la mancanza di mezzi e di risorse. Valentina Picello, diretta dal drammaturgo argentino Claudio Tolcachir, torna sul palcoscenico dell’Opificio per le Arti disabato 7 dicembre alle ore 21 e domenica 8 dicembre alle ore 18 con, nuova coproduzione di Teatri dicon Carnezzeria, Teatro di Roma e la collaborazione di AMAT & Teatri di Pesaro per RAM.Dopo ‘Edificio 3. Storia di un intento assurdo’ si rinnova quindi il sodalizio artistico tra l’attrice barese e il drammaturgo argentino, a partire dal testo di Annibale Ruccello, scomparso prematuramente nel 1986, autore di culto dalla voce lirica e beffarda, espressiva di una generazione ansiosa di ricreare un teatro nuovo e dentro la realtà, ma capace anche di ridere nella tragedia.