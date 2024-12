Oasport.it - Sport invernali oggi, calendario gare 6 dicembre: orari, programma, guida tv e streaming

, venerdì 6, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo lacompleta per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.In primo piano, lo Speed Opening a Beaver Creek (Stati Uniti) della Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris è tra gli osservati speciali di questa prima uscita della velocità e si spera che anche gli altri azzurri sappiano regalare soddisfazioni.Fari puntati anche sulla Coppa del Mondo di sci di fondo la 10 km a tecnica libera di Lillehammer (Norvegia) per uomini donne, senza dimenticare il massimo circuito internazionale del biathlon di scena a Kontiolahti (Finlandia), in riferimento alla Sprint maschile. Prenderà il via la terza tappa del World Tour di short track e proseguirà l’ISU Grand Prix Final di Grenoble (Francia).