Oasport.it - Pallamano: Francia, Romania ed Ungheria all’attacco negli Europei 2024

, Svezia ednon sbagliano nella seconda giornata del ‘Main Round’ per quanto riguarda glidial femminile. Sei partite si sono disputate quest’oggi valide per il Gruppo 1, tutti i match si sono tenuti presso la F?nix Aréna di Debrecen.Le ungheresi, padrone di casa, hanno fatto la differenza per 31-21 abbattendo la concorrenza della Polonia. Le magiare ripetono l’acuto ottenuto contro il Montenegro che come da pronostico non ha retto il confronto contro la(31-23). Il day-2 ha vistoanche lache ha vinto per 2 punti nei confronti della(25-23).Tutte le compagini torneranno in campo domenica 8 dicembre per il terzo duello dei quattro previsti prima dell’ipotetico accesso in semifinale.edsono ad un passo dal passaggio del turno con 6 punti all’attivo.