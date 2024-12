Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di sabato 7 dicembre 2024: Pesci, luna favorevole

L’diFox per oggi,ArieteLa tua carriera potrebbe attraversare un momento di stallo; tuttavia, l’energia è dalla tua parte e presto avrai la forza necessaria per superare gli ostacoli. In amore, potrebbero esserci turbolenze: ascoltare il partner potrebbe fare miracoli. Le finanze sono in bilico; meglio tenere d’occhio le spese inutili. La fortuna ti sorride solo a metà, senza grandi novità all’orizzonte.ToroIl cielo richiede cautela in amore e maggiore attenzione alle distrazioni. Marte, in opposizione, ti rende più vulnerabile ed esposto a rischi. Se devi chiarire questioni familiari, è consigliabile attendere domenica.GemelliMercurio e Sole opposti potrebbero bloccare le tue iniziative; tuttavia, dopo il 6 gennaio, potrai ripartire senza problemi.