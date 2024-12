Quotidiano.net - Mimì: la voce meravigliosa dell’Italia del futuro

Oh. Ha vintoCaruso, 17 anni (squadra Agnelli) e con lei ilradioso di unavertiginosa e il nuovo Paese che incarna, lei originaria del Mali e italianissima, residente a Usmate Velate, Monza. Ha vinto perché il suo talento e la sua verità curiosa sono la prima magia di questo X Factor. Ma i finalisti erano stati così credibili e vicini, Les Votives (milanesi, arrivati secondi, squadra Lauro) con i Patagarri (terzi, anche loro milanesi, anche loro Lauro), e Lorenzo Salvetti, 17 anni da Verona (4°, pure lui Lauro) degni finalisti. E Robbie Williams ad aprire la serata, prima di un momento a tutte hit. Ma soprattutto Napoli si è divorata con entusiasmo il format come una pizza a portafoglio in piazza del Plebiscito, testimonial Gigi D’Alessio. Sky e Fremantle cercavano la connessione fisica di una metropoli plurale, dopo aver vinto la sfida sulla piattaforma, Tv8 e i social, e l’abbraccio è stato emozionante, intercettando il successo dei live con un’idea di talent che vuole coinvolgere il pubblico e la sua energia.