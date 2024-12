Ilnapolista.it - Hysaj sorprende tutti, ha fatto vedere cosa significhi la parola professionalità

Lal Lazio di Baroni batte in Coppa Italia il Napoli di Conte. Tanti gli elementi di discussione dopo la gara, ma soprattuto la grande prestazione dell’ex di turno,, che, escluso dalla lista di campionato, hala. Il terzinoGazzetta della Sport 7La sorpresa della serata. Prima perché gioca (in campionato è fuori lista) e poi perché è tra i migliori. L’azione da cui nasce il 2-1 è tutta sua. Leggi anche:, Europei da incubo: fa segnare Barella, e oggi c’è il suo zampino sui due gol della CroaziaCorriere dello sport 7Da fuori rosa a uomo-fionda. Lancia Pedro sul rigore, strappa il pallone che porta al 2-1. Partita di sfogo. Tuttosport 7 Fuori dal progetto in campionato, in Coppa Italia furoreggia: prima lancia Pedro nell’occasione del rigore, poi ruba palla a Raspadori sul 2-1.