Cosa cambia dopo l' accordo tra Fifa e Dazn per la trasmissione del Mondiale per club

Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e chi ne ha più ne metta. Con il sorteggio della fase a gironi, si è alzato ufficialmente il sipario sul nuovoperdellache andrà in scena la prossima estate negli StatiUniti. Uno dei grandi temi sul tavolo era quello legato ai diritti televisivi, su cui a lungo era calata una nube di misterola trattativa fallita con Apple. Le nubi si sono però diradate. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’tra la, che è diventato così il broadcaster esclusivo per la manifestazione che si disputerà tra il 15 giugno e il 13 luglio. Sulla piattaforma streaming sarà infatti possibile seguire interamente tutte le 63 partite delle 32 squadre protagoniste, tra le quali anche dueitaliani come Inter e Juventus.