Ilveggente.it - Bundesliga, pronostici tredicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Leggi su Ilveggente.it

, dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania il Bayern Monaco (senza Kane) cercherà di voltare pagina in campionato:. Riparte immediatamente ladopo gli ottavi di finale di Coppa di Germania, in cui abbiamo assistito all’eliminazione del Bayern Monaco, fatto fuori dal Bayer Leverkusen. Senza il loro cannoniere Kane – l’ex Tottenham probabilmente salterà anche la prossima partita – i bavaresi hanno perso di misura all’Allianz Arena (0-1) contro i detentori del titolo, corsari grazie ad una rete di Tella dopo che Neuer, al 17? del primo tempo, si era fatto espellere, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica.Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostico (Ansa) – Ilveggente.itGli uomini di Vincent Kompany cercheranno di rifarsi in campionato contro l’Heidenheim, squadra in evidente difficoltà, la cui ultima vittoria inrisale allo scorso settembre.