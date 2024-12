Anteprima24.it - Bollette e risparmio energetico: le migliori offerte luce per la tua casa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiSe è vero che leenergetiche dihanno sempre rappresentato una spesa mensile necessaria ma poco piacevole, è altrettanto vero che oggi per molte famiglie sono diventate un’incombenza drammatica spesso molto difficile da rispettare.Complice la crisi economica ed energetica mondiale, il carovita e il caroe le minori risorse economiche a disposizione, si è scatenata quella che viene definita povertà energetica, cioè l’incapacità di fruire di beni e servizi energetici essenziali o entro uno standard ritenuto minimo.Tutto questo rende molto chiaro il perché ridurre leè una priorità per molte famiglie. Esistono delle strategie per ottenere un concreto, come rendere più efficiente la propria abitazione, sfruttare le energie rinnovabili, modificare alcune abitudini domestiche o puntare su elettrodomestici intelligenti a basso consumo.