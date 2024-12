Anteprima24.it - Al Teatro “Gesualdo” rivine il mito di Ennio Morricone

Tempo di lettura: 2 minutiLe circa 500 colonne sonore composte e i 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, le sei nomination e i due Oscar vinti, i tre Grammy, i quattro Golden Globe e il Leone d’Oro conquistati in oltre 60 anni di carriera, fanno diun vero e proprio gigante della musica di tutti i tempiLa sua arte ha accompagnato le esperienze cinematografiche di intere generazioni in tutto il mondo e domenica 8 dicembre, alle ore 18:00, riecheggerà al“Carlo” di Avellino nello straordinario tributo che l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, ha immaginato per celebrare ilnel nuovo spettacolo “Alla scoperta di”.L’Ensemble Symphony Orchestra porterà sul palco delcomunale di Avellino le melodie più famose ma anche quelle meno conosciute dello sconfinato repertorio del grande compositore italiano scomparso nel 2020.