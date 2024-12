Lanazione.it - Sabato la cerimonia del Premio Nazionale "Cultura della Pace-Città di Sansepolcro" Edizione 2024

Arezzo, 5 dicembreladeldiIl Comune die l’Associazionericordano che ladi premiazione deldisi terrà7 dicembre, alle 15.30 nella cornice dell’Auditorium di Santa Chiara. Quest’anno, come annunciato in conferenza stampa, il prestigioso riconoscimento sarà conferito al musicista Paolo Jannacci, per il campo di indagine "musica, memoria e lavoro", con la seguente motivazione: "Attraverso il Suo lavoro di artista, di musicista e di uomo di spettacolo, è riuscito a sottolineare e trasmettere l’importanzasolidarietà, dello stare insieme per una causa,denuncia sociale e, non ultima,sicurezza sul lavoro, contribuendo a creare unadiutile alla trasformazione positivarealtà.