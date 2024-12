Thesocialpost.it - “Ora vi siete ritrovati in cielo”. Musica in lutto, addio alla moglie del grande cantante italiano

Il mondo dellapiange la morte delladi un rinomatoe musicista, scomparso nel marzo del 2021 a causa di complicazioni legate al Covid. La donna, che aveva 86 anni, era stata ricoverata in una clinica da tempo e ha lasciato questo mondo nella mattina di mercoledì 4 dicembre. La triste notizia è stata comunicata dfamiglia, erede dell’ereditàle dell’artista che ha segnato profondamente diverse generazioni.Leggi anche: Whatsapp, come accorgerti se qualcuno ti sta spiando. Il trucco“Mia madre è sempre stata il fulcro della nostra famiglia, il collante che ci ha tenuti uniti anche nei momenti più bui”, ha dichiarato il figlio Mirko. La storia d’amore tra i due iniziò in Puglia, dove entrambi lavoravano come insegnanti di scuola elementare. Fu in quel periodo, all’inizio degli anni Sessanta, che si conobbero e non si separarono mai più.