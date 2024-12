Ilnapolista.it - «Maccarani ci ha scaraventato una bottiglia addosso, dieci ore di allenamento senza bere»

Il Corriere della Sera pubblica oggi alcune delle chat emerse dai telefoni delle atlete che hanno accusato Emanueladi abusi all’Accademia della Ritmica«Ci sta rovinando la salute mentale e fisica.ore di: cose non umane. Anche i miei genitori non capiscono il clima, la tensione e l’essere private di umanità: ti senti una larva».Leggi anche: «La ginnastica ritmica è uno sport duro, con limiti di peso. Non tutte le atlete sono in grado di reggere»Anna Basta e Nina Corradini hanno sollevato il caso, ma nei telefoni delle compagne sono emersi centinaia di messaggi scritti tra il 2017 e il 2022 dalla capitana Alessia Maurelli.Dopo Rio 2016, Maurelli spiegava a una collega che «dormo o piango solafarmi vedere dalle altre. Mi ha detto che sono la peggiore, mi ha lanciato il guinzaglio del cane».