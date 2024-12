Amica.it - Sverre Magnus: il nuovo ritratto del figlio “invisibile” di Mette-Marit di Norvegia

Strano destino quello del principe, ultimogenito didi. Terzo nella linea di successione – l’equivalente di Charlotte d’Inghilterra, per avere un’idea – è, in realtà, uno dei principi più “invisibili” nelle royal family moderne. Raramente il giovane finisce sulle pagine dei giornali. E, quando accade, è per eventi abbastanza scontati, come i compleanni. Occasioni a cadenza prevedibile che offrono lo spunto per dare aggiornamenti sull’unico nipote maschio di re Harald e per pubblicare qualche sua nuova fotografia, come conferma quanto accaduto questa settimana.I 19 anni del principeMartedì 3 dicembrediha compiuto 19 anni.