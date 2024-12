Ilrestodelcarlino.it - Natale, tutti gli eventi della diocesi. Giubileo epicentro delle festività: "Nel cuore vogliamo la speranza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La nascita di Gesù è la vita che si rivela, dando un orizzonte, un orientamento agli esseri umani. Una presenza che si fa carne e scende fra le donne e gli uomini di buona volontà", esorta monsignor Giovanni Rossi in, aprendo la presentazione del calendario diculturali e musicali promossi da Ente Cattedrale Santa Maria Assunta einiziative per l’Avvento e il2024. In un momento storico tragicamente segnato dalle guerre, da un excalation dei conflitti in atto e minacce di espansione dovute alla tensione geopolitica, si sente fra le persone "la necessità di una, di una evangelizzazionevita – prosegue Rossi – C’è davvero un credito di amore". Ilè "occasione per le persone di interiorizzarsi – osserva don Matteo Bondavalli – Momenti per fermarsi e mettersi in ascolto, come i concerti in Cattedrale con il Messiah di Handel o l’avvento e la vita di Cristo, in San Prospero, non semplicemente ascoltati ma vissuti nella liturgia, seguendo una luce progressiva che viene accesa".