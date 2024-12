Iltempo.it - Mondiale per club 2025: diritti a Dazn. La novità sullo streaming: chi potrà vedere le partite

Prima le squadre partecipanti, poi gli stadi che ospiteranno le, negli ultimi giorni gli sponsor dell'evento, da Hisense a Bank of America passando per AB Inbev. Adesso, c'è anche ufficialmente la copertura televisiva delle gare. Alla vigilia del sorteggio dei gironi, in programma giovedì a Miami alle 19 (ora italiana), ilperprende definitivamente forma dopo i tanti dubbi e perplessità che in questi mesi hanno accompagnato l'organizzazione del torneo. Saràa trasmettere tutti i 63 match della competizione. A livello globale e gratuitamente in live-. «Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno guardare il torneo di calcio perpiù accessibile di sempre», ha sottolineato il presidente della Fifa Gianni Infantino.