Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 18-26, Eurolega basket in DIRETTA: brutto primo quarto delle V nere, Procida sugli scudi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-28 Prova la scossa d’esperienza Hackett.18-28 Williams rimane in campo con tre falli e realizza i primi due punti del.Inizia il secondo.TOP SCORER –: Clyburn 6;7Non segna dalla media Spagnolo,che deve risalire da unnel quale le cose hanno iniziato a funzionare solo negli ultimi due minuti.18-26 2/2 Diouf.Terzo fallo in un amen di Williams che abbassa il braccio su Diouf, due tiri liberi a 4?8 da fine.16-26 Dalla media Thomas, dalla zona della linea di fondo.16-24 1/2 Diouf.Fallo a rimbalzo su Momo Diouf (è il secondo di Williams), che si guadagna due liberi con 47?1 a fine.14-24 1/2 Polonara.Penetrazione senza canestro di Polonara, ma arrivano i due liberi.