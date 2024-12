Ilgiorno.it - "La chiave sempre lì sulla finestra" come cantava Lucio

Negri Uscendo di casa - la vecchia casa del cortile - la nonna lasciava lasul davanzale della, dietro i gerani. Non una mossa astuta, ma una volta lo facevano tutti e senza spiacevoli conseguenze. Chi non aveva i gerani nascondeva ladietro le dalie. O le ortensie. E se ne andava a fare la spesa o altre sue faccende. Una pacchia per i ladri, andare a colpo sicuro alla, frugare tra i fiori (l’odore quasi sanguigno dei gerani) e pescare la. Ma i ladri non lo facevano quasi mai, solo in casi disperati. Forse anche loro, uscendo, lasciavano le chiavi sul davanzale. Forse vigeva un minimo garantito di codice morale tra i malviventi, rubare in quel modo sarebbe stato ignobile,scippare il gelato a un bambino. O forse in quelle case c’era ben poco da rubare.