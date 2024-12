Iodonna.it - Kate Middleton non c’era ma sono stati David e Victoria Beckham i veri protagonisti del banchetto di Stato organizzato da re Carlo III per l’Emiro del Qatar

Ad approvare ogni dettaglio èlo stesso reIII. A partire dalla Ballroom, la sala regale in cui si è svolto il ricevimento in onore deldele di una delle sue mogli, la sceicca Jawaher. Il sovrano l’aveva già ispezionata nel pomeriggio assieme alla moglie, la regina Camilla. E poi ogni particolare del menù, ideato con intenzioni ben chiare fin dalle prime righe: ogni piatto sarebbe risultato in un trionfo delle imprese agricole e degli allevamenti di ogni dimora Royal., cappotto burgundy e perle: eleganza e simbolismo reale perdelX Il menù Made in Britain di reIIII 170 invitati, tra cui il premier Sir Keir Starmer e numerosi politici e dignitari, hanno potuto gustare una cena a base di aragosta pescata nelle acque della Cornovaglia, seguita da fagiano e uova di quaglia del castello di Windsor, con salsette e formaggi del Suffolk, contea situata a poca distanza da quella in cui si trova la residenza natalizia di Sandringham.