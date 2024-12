Calciomercato.it - Juventus forza quattro a gennaio: i giocatori chiesti da Thiago Motta | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore dellaha bisogno di rinforzi, sono beni nomi che dovranno arrivare nella sessione invernale: il punto della nostra redazioneTra le ambizioni e le difficoltà, laproverà a ripartire, nel weekend, cercando di tornare alla vittoria che manca ormai da qualche settimana. Cercando di ottenere il massimo prima di arrivare al mercato di, fondamentale per gli obiettivi stagionali dei bianconeri, per tornare ad avere un numero sufficiente di alternative. Il tutto, analizzato nel consueto punto della redazione di Calciomercato.it.: idaCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)continua a volere da Giuntolicolpi in entrata a. Un difensore centrale, un terzino, un centrocampista con un profilo di gamba come Ferguson, che rimane sempre nei suoi pensieri (ormai definitiva la bocciatura di Douglas Luiz), e un vice Vlahovic.