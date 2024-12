Iodonna.it - È arrivato il momento di appendere la ghirlanda alla porta. Tra nuovi trend e tradizioni, tante idee per come crearne una perfetta per ogni casa

Leggi su Iodonna.it

Fatto salvo l’amato albero addobbato, le ghirlande di Natale contribuiscono subito a creare la giusta atmosfera, sin dd’ingresso. Così tipiche, che le vediamo in tutti i film natalizi e in tantissime immagini d’epoca. Piccole o grandi, tonde o a festone, vere o sintetiche, minimali o ricche di decori sono perfette per essere appeseo alle pareti, ma anchecentrotavola nei giorni di festa. Natale 2024: dodici film da non perdere X Leggi anche › I film di Natale del 2024 da vedere al cinema e su Netflix.