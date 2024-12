Successo per l’asta della casa altoatesina Bozner

Leggi su Ilfaroonline.it

3 novembre 2024- E’ stata unla giornata dedicata all’arte e al design organizzata, nello scorso weekend, dallad’asteKunstauktionen.L’opera di Armodio, Crollante I, 1982, è stata battuta alper 7.600 euro ( più i diritti) a conferma del grande interesse che c’è in questo momento per il pittore piacentino che ha rappresentato l’Europa negli Anni Ottanta.Molto bene anche Salvatore Emblema, la tela colorata su iuta è stata aggiudicata per 9.500 euro ( più i diritti) raddoppiando di molto la sua base d’asta .“ Per l’arte moderna – spiega il direttoreKunstauktionen Stefano Consolati – anche quest’ultima asta ha confermato l’interesse dei collezionisti per gli autori che vanno più di moda in questo periodo . Ed è questa una tendenza che riscontriamo già da un po’.