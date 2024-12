Lettera43.it - Siria, secondo l’Onu sono quasi 50 mila gli sfollati degli ultimi giorni

lancia un allarme sulla situazione umanitaria in, dove oltre 48.500 personestate sfollate tra il 27 e il 30 novembre a causaintensi combattimenti tra ribelli e forze governative. Gli scontri si stanno concentrando nei governatorati di Aleppo, Idlib e Hama, dovestate uccise almeno 455 persone, tra cui 72 civili,l’Osservatoriono per i diritti umani, che ha sede nel Regno Unito. «scoppiati gli scontri nella campagna settentrionale di Hama, dove le fazioni ribelliriuscite a conquistare diverse città e paesi nelle ultime ore», ha detto l’Osservatorio.Onu, Usa, Francia, Germania e Uk chiedono una de-escalation immediataLa guerra civile inè scoppiata nuovamente dopo essere rimasta inattiva per anni, con l’avanzata della scorsa settimana da parte dei ribelli guidati dalla formazione Hayat Tahrir al-Sham, ex affiliata di al-Qaeda, ad Aleppo e Idlib.