Sci alpino | rottura del crociato e del perone per Runggaldier

Leggi su Sportface.it

Teresaha interrotto gli allenamenti a Copper, dove si trova la squadra di velocità femminile in attesa dell’esordio in Coppa del Mondo. La 25enne è caduta nel corso di un allenamento, rompendosi il legamentoe ildella gamba destra. L’azzurra, che stava ultimando i preparativi per la tappa a Beaver Creek tra il 14 e il 15 dicembre – che prevede una discesa il primo giorno e un supergigante il secondo – rientrerà in Italia per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e stabilire il percorso di recupero.è reduce dalla sua migliore stagione sul circuito maggiore, dove ha ottenuto l’undicesimo posto nella discesa di Crans Montana e il tredicesimo piazzamento nel supergigante di Kvitfjell. Scidele delperSportFace.