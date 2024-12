.com - PlayStation compie 30 anni: la console che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi

30, era dicembre del 1994 quando Sony lanciò in Giappone ladestinata a rivoluzionare il mercato dei.Il suo sviluppo non fu privo di ostacoli, a partire dal controverso abbandono della collaborazione con Nintendo. Dopo l’umiliante rottura, Sony decise di puntare tutto su una macchina autonoma, dotata di tecnologie avanzate come il potente processore Risc a 32 bit e il Geometry Transformation Engine per gestire grafica 3D in tempo reale.La visione di Sony era chiara: non solo creare unapotente, ma ridefinire l’intera industria, rompendo il monopolio detenuto da Nintendo e Sega e offrendo maggiore libertà agli sviluppatori di terze parti.Share Play: come giocare ai giochi PS5 su PS430Al lancio, titoli come Ridge Racer e Wipeout dimostrarono il potenziale tecnico della, mentre una strategia di marketing aggressiva la posizionò come un oggetto di culto, non solo un giocattolo.