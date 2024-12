Iltempo.it - "Per Roma ho in mente qualcosa di folle". La promessa di Ultimo

Anche la terza data del concerto diallo Stadio Olimpico diper il 2025 è andata sold out, segnando un nuovo traguardo straordinario per l'artista. Con questo risultato,festeggia il decimo Stadio Olimpico sold out della sua carriera, consolidando il suo legame speciale con la città che l'ha visto nascere e crescere artistica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@peterpan) In un post su Instagram, il cantautore, da poco diventato papà, ha voluto ringraziare i fan: «Ormai dirvi grazie sembra quasi ridondante».