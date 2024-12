Lopinionista.it - Due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” dedicati al Natale e al Santo Natale

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 2 dicembre 2024, vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due“leale al: la Basilica della Natività di Betlemme con sovraprezzo a favore dei rifugiati delle terre del conflitto mediorientale, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30€ per il francobollo dele della tariffa B pari a 1,25€ per il francobollo delpiù un sovraprezzo pari a 3,75€.Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari per il francobollo del.duecentomilaquattro esemplari per il francobollo del.Foglio: quarantacinque esemplari per ogni francobollo delventotto per il francobollo del.Isono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.