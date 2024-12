Cinema | James Franco alla presentazione del film di Giovannesi Hey Joe al The Space

Leggi su Ildenaro.it

Oggi 3 dicembre, presso il TheNapoli gli attori, Francesco Di Napoli e il regista Claudiosaranno presenti prima degli spettacoli di “Hey Joe” delle 21:50 (già sold out) e delle 22:10 per salutare il pubblico in sala. Il, presentato in anteprimaFesta deldi Roma, ha ottenuto ampi consensi dcriticatografica. New Jersey, Stati Uniti. Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda Guerra Mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, all’inizio degli anni ’70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano.