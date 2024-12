Cityrumors.it - Sanremo 2025, Jalisse mania: la storica coppia incassa un altro rifiuto. La reazione è incredibile | VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

, i cantanti in gara sono stati annunciati. Gli esclusi eccellenti non mancano: ladeial 28esimo no è epica.Correva l’anno 1997. Iconquistano l’Ariston con “Fiumi di parole”, poi più nulla. Il palco diper loro è diventato una sorta di Kriptonite. Inavvicinabile. Hanno provato ogni anno a tornare, ma i Direttori Artistici hanno sempre rifiutato le loro canzoni. Cosa c’è che non va? Se lo chiedono da 28 anni i(Ansa Foto) – cityrumors.itFabio Ricci e Alessandra Drusian, che alla fine degli anni 90 hanno fatto cantare e ballare chiunque con la loro hit, vogliono la rivincita e soprattutto non si spiegano questa costante ritrosia da parte della Rai ad averli in gara. I trascorsi del duo sono molto particolari: qualcuno, nel recente passato, ha provato a sottolineare che i fraintendimenti sono cominciati nel corso dell’Eurovision Song Contest di Dublino.