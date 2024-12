Sport.quotidiano.net - Salah: “La mia ultima partita ad Anfield contro il City, mi voglio godere ogni secondo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Liverpool, 2 dicembre 2024 – Mohamedè indubbiamente uno dei giocatori più forti degli ultimi anni. Dal suo arrivo al Liverpool, nell’estate del 2017, il calciatore egiziano ha messo a segno 224 gol in 369 presenze, fornendo delle prestazioni eccellenti inannata dei reds. Se c’è qualcosa che rendeun giocatore superiore alla media, infatti, è proprio la sua costanza, come dimostrano tutte le stagioni giocate con la maglia del Liverpool, nelle quali il numero 11 è andato sempre oltre i 20 gol stagionali (in questa si trova già a 13). Nonostante gli addii eccellenti di Mané e Firmino, con i quali Momo ha formato per anni uno dei tridenti più forti d’Europa capace di vincere la Premier League nella stagione 2019-20 e la Champions League nel 2018-19, l’egiziano non si è mai mosso da Liverpool e anche con i vari cambi di partner d’attacco e di allenatore è rimasto sempre un punto fermo della squadra.