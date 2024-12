Quotidiano.net - Nicola Vicino nuovo general manager Revolut in Italia

è ilper l'di, la banca digitale che conta oltre 2 milioni di clienti nel nostro Paese., spiega una nota, arriva da oltre tre anni di esperienza presso Nexi Group, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli presso Hsbc Europe e McKinsey & Company.ha il compito di "supportare l'ulteriore sviluppo diin". "Sono estremamente felice di unirmi a un'azienda innovativa comein questo viaggio per costruire untipo di banca, con l'ambizioso piano di diventare un conto primario per moltini" afferma. "Con il lancio della succursalena e degli Iban dietro l'angolo, vedo molte opportunità per crescere ulteriormente e arricchire il nostro fantastico prodotto in base alle esigenze e alle preferenze locali.