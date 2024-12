Tg24.sky.it - Marche, il 5 dicembre la presentazione della guida contro il gender gap al lavoro

Certificazioni anti-gap in aumento nelle. Con un +87,8% rispetto allo scorso anno (44 aziende nel 2023le 77 registrate a giugno di quest'anno), la regione rappresenta una realtà intendenza rispetto al dato nazionale (nel 2024 l’Italia è oltre l’ottantesimo posto). La situazione marchigiana si sta modificando in meglio nell'ambitocertificazione di siti aziendali per l'equità di uomini e donne nei luoghi di. Nelleè inoltre nata la primaaggiornatailgap nei luoghi di. Giovedì 5, dalle 17, nella Facoltà di Economia Giorgio Fuà ad Ancona, sarà presentato il saggio-inchiesta sul livello di attenzione alle disparità tra donne e uomini nei luoghi di, nell'ambitomanifestazione di "Libri Fuori Teca", la rassegna curata dall’Assemblea Legislativa delle