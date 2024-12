Ilfattoquotidiano.it - Juventus, record di pareggi nella storia della Serie A: il troppo ordine di Thiago Motta anestetizza il talento

Imbattuti in campionato, ma comunque al sesto posto. Miglior difesaA, ma solo 22 gol segnati (di cui una sola rete nelle ultime 3). Con l’1-1 di Lecce, laa la 18esima partita del suo 2024: nessuna squadramassimaitaliana avevaato così tante partite in un anno solare. Ante Rebic – che segna il quinto gol in carriera contro i bianconeri – nega il successo alla squadra di: nelle ultime 11 partite tra campionato e Champions League, sono ben 8 quelle senza vittoria per la. Ottoe prestazioni sterili. I nove infortuni sono indubbiamente un problema, ma non posso diventare l’alibi di una squadra che risulta inconcludente e soggiogata dal suo stesso sistema di gioco. Ilin campo richiesto dall’allenatore pecca di creatività: ildei migliori viene offuscato da una ricercaperfezione che oggi è impossibile da replicare in campo.