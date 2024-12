Sport.quotidiano.net - Fonseca vara il nuovo Milan. Stessi gol, più equilibrio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una serata nebbiosa, affogata in un’aria da trappola. Paradossale, anche, perché di fatto in coda al terzo successo di fila in Champions e con nientepopodimeno che tre gol a partita. Ma tangibile, visto il rischio tutto nostrano di allontanarsi ulteriormente dalla vetta (che resta a -10, con una gara da recuperare). Invece, i 68.725 accorsi a San Siro, hanno con ogni probabilità visto nascere il, verodi: "Abbiamo vinto 3-0, ma avremmo potuto fare 6-7 gol. Siamo stati equilibrati in ogni momento. A livello difensivo eravamo sicuri, non ho mai percepito pericolo. È importante, per poi attaccare poi meglio". Parole magiche per una squadra, fin qui, troppo spesso squilibrata. Invece, la "doppia faccia" a cui alludeva il tecnico alla vigilia, potrebbe essere una sola, pur mutevole: quella di sabato.