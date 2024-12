Ilfattoquotidiano.it - “Edoardo Bove non ha danni neurologici, rianimato tempestivamente dopo l’arresto cardiaco”. L’esperto: “Ecco perché questi malori sono così imprevedibili”

Si è un attimo piegato per allacciarsi le scarpe, approfittando di una pausa di gioco. Appena rialzatosi, ha fatto due-tre passi per poi improvvisamente accasciarsi al suolo. In queste ore è fervida l’attesa nel mondo del calcio, e non solo, sulle condizioni del calciatore della Fiorentina, colpito da malore durante il match con l’Inter. Sembra si tratti di un arresto. I soccorsistati comunque rapidi: è stato, gli è stato fatto il massaggio. Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore. Di fatto, “Se, come è stato riportato, il calciatore non ha alterazioni di tipo neurologico, vuol dire che hanno mantenuto efficacemente il circolo,altrimentiun paio di minuti si iniziano ad averecerebrali.