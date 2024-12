Cultweb.it - Chi è Alfonso Carracci, il personaggio specchio di Lila in L’amica geniale?

Leggi su Cultweb.it

, amico d’infanzia di Elena Greco e, in un certo senso, doppio diCerullo, è unche evolve nel corso della narrazione, rivelando sfumature inaspettate della sua personalità. Anche lui nato nel Rione, esattamente come le due ragazze, subisce l’atmosfera violenta e gretta che si abbatta sulla sua infanzia e adolescenza in modo netto., infatti, è “diverso” rispetto all’ambiente che lo circonda ma cerca di reprimere la propria identità per non abbattersi contro i pregiudizi omofobi di un mondo votato alla celebrazione della mascolinità. Per questo compie tutti quei passi che la società si aspetta da lui, compreso il matrimonio.interpretato da Renato Se Simone ne La bambina perduta – Fonte: RaiNonostante questo, però, sfuggire a se stesso diventa sempre più difficile.