Carlos Tavares lascia Stellantis | la fine di un’era tra crisi divergenze e prospettive future

Le dimissioni di, amministratore delegato di, rappresentano un passaggio delicato e cruciale non solo per il gruppo automobilistico, ma anche per l'intero settore automotive europeo e globale. L’annuncio, giunto dopo una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione, ha sorpreso molti, anche se i segnali di una crescente tensione erano evidenti da mesi., figura chiave nella creazione dila guida dell’azienda con effetto immediato. Il presidente John Elkann ha ringraziato il manager per il suo contributo, ma il comunicato ufficiale non ha nascosto che negli ultimi tempi erano emersesignificative. Con un nuovo comitato esecutivo temporaneo già operativo e un percorso di selezione per il prossimo CEO in corso, il futuro disi gioca su una partita complessa, in cui strategie, visioni e interessi divergenti dovranno trovare un equilibrio.