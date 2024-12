Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2024: calendario 3-8 dicembre, orari, tv, streaming

Dal 3 all’8vi sarà il completamento della prima tappa delladeldi(Finlandia). Messi alle spalle i primi due giorni di gare del week end, all’insegna delle prove a squadre, saranno ora di scena le gare individuali e capiremo ancor meglio quale sarà lo stato dell’arte tra le varie compagini al via.Si comincerà domani con la Short Individual maschile, seguita dal medesimo format il 4per le donne, seppur con un chilometraggio diverso: 15km per gli uomini e 12.5km per le donne. Il 6 e 7vi saranno le due Sprint maschile e femminile, mentre domenica 8 sono in programma le due Mass Start a far calare il sipario su questo appuntamento.In casa Italia, da quel che si è potuto comprendere, la condizione di Tommaso Giacomel è ottima e da lui ci si aspetta un bel risultato nelle gare citate.