Via Cavour, il 2 e 3 dicembre asfaltatura della carreggiata

Firenze, 12024 – Ultimi passaggi per la riqualificazione di via. Il 2 e 3sono in programma i lavori didall’incrocio con via Guelfa-via Alfani e piazza San Marco. Si tratta del completamento dell’intervento di riqualificazione che ha interessato la strada da via Martelli a piazza San Marco e che ha visto l’ampliamento e rifacimento dei marciapiedi in pietra, la sostituzione di parte dei sottoservizi, la collocazione di una cinquantina di piante di arancio e l’con bitume architettonico colorato grigio per un investimento di oltre 2 milioni di euro. “Volgono finalmente a termine i lavori di riqualificazionevia di accesso che con l’entrata in funzionelinea tranviaria Vacs sarà di nuovo importante e viva, in grado di rilanciare nuovi percorsi di accessibilità al centro e di incentivare l’attrattività dei vari esercizi commercialistrada” commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.