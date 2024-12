Ilgiorno.it - Una biblioteca in stazione. Romanzi e saggi si leggono nella sala al primo binario

Al1 dellaferroviaria di Gallarate c’è uno spazio davvero speciale: è la. Sì, proprio una. È aperta da poche settimane e sta diventando un punto di riferimento tra i viaggiatori, in attesa di cominciare il tragitto in treno, suscitando interesse e curiosità. Al momento a disposizione ci sono 500 volumi, acquisiti grazie a una donazione: ci sono, titoli di premi Nobel, testi tecnici. Insomma, l’offerta per il lettore è quantomai varia. Lo spazio è stato ricavato nel locale sopra il bar. A promuovere il progetto i volontari del Dopolavoro ferroviario di Gallarate che con convinzione hanno realizzato l’idea. Al momento laè aperta due giorni alla settimana, il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17 e il giovedì, il mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 17.