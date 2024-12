Inter-news.it - Touré complica l’Udinese, Pinamonti non perdona e trascina il Genoa!

mette nei guailasciandola in dieci dopo pochi minuti. Ilsfrutta il momento e un granper sbloccare e poi vincere il match col raddoppio su autogol.PRIMO TEMPO – Al Bluenergy Stadium Udinese-, valida per la quattordicesima giornata di Serie A, regala sin da subito grandi colpi di scena. Ad essere protagonista – anche se in negativo – è: il difensore bianconero al terzo minuto sbaglia completamente un retropassaggio al limite dell’area di rigore. Per provare a rimediare e ad impedire a Zanoli di avventarsi sul pallone lo stende utilizzando il corpo. L’arbitro Aureliano va a controllare tutto al VAR e torna con zero dubbi: il fallo è da rosso e al 4?è già in dieci uomini. Ilprova immediatamente a sfruttare il momento di crisi degli avversari: al 6?calcia la punizione – concessa in conseguenza del fallo di– direttamente in porta: Okoye riesce a respingere il destro potente dell’attaccante.