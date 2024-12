Sanremo 2025 Rose Villain per il 2anno di fila in gara

.com - Sanremo 2025, Rose Villain per il 2°anno di fila in gara

Leggi su .com

sarà inal Festival di, anno in cui sarà live per la prima volta al Forum di Milanosarà inal Festival di. L’artista torna sul palco dell’Ariston dopo aver partecipato alla kermesse per la prima volta lo scorso anno con Click Boom!. Certificato triplo platino, sin da subito il brano si è distinto per essere uno dei più ascoltati sulle piattaforme tra quelli inal Festival nel corso dell’ultima edizione.Dopo aver concluso un tour di successo nei grandi club (tutto sold out),ha già annunciato l’arrivo di un nuovo imperdibile appuntamento live che segnerà di certo il suo: il 23 settembre si esibirà all’Unipol Forum di Milano., artista tra le più internazionali del panorama italiano, ha all’attivo due album di successo Radio Gotham e Radio Sakura (entrambi certificati disco di platino), numehit e collaborazioni di pregio con diversi amici e colleghi tra i più importanti del panorama musicale attuale.